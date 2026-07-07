A Erkek Milli Basketbol Takımı’nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki maç programı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, ikinci turda Litvanya, İzlanda ve İtalya ile altı kritik mücadeleye çıkacak.

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İŞTE MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

28 Ağustos 2026: Türkiye - Litvanya
31 Ağustos 2026: İzlanda - Türkiye
26 Kasım 2026: İtalya - Türkiye
29 Kasım 2026: Türkiye - İzlanda
26 Şubat 2027: Litvanya - Türkiye
1 Mart 2027: Türkiye - İtalya

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, ikinci turu başarıyla tamamlayarak FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası bileti almak için mücadele edecek.

A Milli Basketbol Takımı’nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. tur maç programı belli oldu - Resim : 2