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Kaynak: DHA

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımı hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya gitti.

ONURALP BİTİM'İN SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDIĞI AÇIKLANDI

Ay-yıldızlılarda, Onuralp Bitim sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Milli oyuncumuz Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Milliler 23-26 Haziran arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.