Girişimcilik dünyasında bazen en kârlı fikirler, en beklemediğiniz anlarda karşınıza çıkabiliyor. ABD'de yaşayan 26 yaşındaki eski polis memuru Paul Alex'in hikayesi tam da "Küçük birikimler nasıl devasa bir servete dönüşür?" sorusunun canlı bir kanıtı niteliğinde.

Emniyet teşkilatında görev yaparken aylık ortalama 2 bin dolar gelirle hayatını idame ettiren Alex'in en büyük hayali, bir gün kendi işinin patronu olmaktı. Bu hayalin fitilini ateşleyen ise sıradan bir mesai gününde, bir çalışma arkadaşının ortaya attığı "ATM satın alma ve işletme" fikri oldu.

İLK DENEME: GÜZELLİK SALONUNUN ÖNÜNE KOYDU, PARAYA PARA DEMEDİ

Arkadaşının önerisi üzerine piyasa araştırmalarına başlayan genç adam, dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği 2 bin 100 dolar (yaklaşık 98 bin Türk Lirası) ile ilk büyük riskini aldı ve bir ATM cihazı satın aldı. Stratejik bir hamle yapan Alex, bu cihazı işlek bir güzellik salonunun önüne yerleştirdi.

Beklentilerinin çok ötesinde bir sonuçla karşılaşan girişimci, sadece her nakit çekim işleminden kesilen küçük komisyon bedelleriyle ilk ayın sonunda tam 500 dolar ek gelir elde etti. Bu rakam, cihazın kendi maliyetini sadece birkaç ay içinde amorti edeceği anlamına geliyordu.

KARTOPU ETKİSİ: KÜÇÜK BİR CİHAZDAN DEV BİR AĞA

İlk ATM'sinden gelen sıcak parayı ve polislikten aldığı maaşını lükse harcamak yerine işine yatırmaya devam eden Alex, akıllıca bir "kartopu" stratejisi izledi. Elde ettiği her gelirle yeni ATM'ler satın alan girişimci; berberler, marketler, kuaförler ve yerel işletmelerin bulunduğu en işlek noktalara cihazlarını yerleştirerek devasa bir pasif gelir ağı kurmayı başardı.

3,5 MİLYON DOLARLIK NET KAR

Giderek büyüyen bu operasyon, sonunda profesyonel bir şirkete dönüştü. "ATM Together" isimli şirketi kuran Paul Alex, ABD genelinde yüzlerce ATM'lik devasa bir ağın sahibi oldu. Şirket, sadece 2021-2023 yılları arasındaki iki yıllık süreçte 12 milyon dolarlık satış hacmine ulaştı.

Başlangıçta sadece 98 bin liralık (2.100 dolar) mütevazı bir yatırımla yola çıkan eski polis memuru, bu süreçte şirketinin kasasına tam 3,5 milyon dolar net kâr koyarak akıllara durgunluk veren bir başarı öyküsüne imza attı.