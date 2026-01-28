Süper Lig devi Beşiktaş, 21 Ocak Cumartesi günü kendi evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Gözler ise bilet fiyatlarına çevrildi. Taraftarlar ‘Beşiktaş-Konyaspor maç biletinin fiyatı ne kadar?’ sorusunu araştırırken beklenen fiyat listesi yayınlandı.
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
VIP 100: 17.500 TL
VIP 101-126: 15.000 TL
1.Kategori: 4.250 TL
2.Kategori: 3.850 TL
3.Kategori: 3.450 TL
4.Kategori: 3.250 TL
5.Kategori: 3.000 TL
6.Kategori: 2.750 TL
Doğu Üst: 3.000 TL
7.Kategori: 1.150 TL
8.Kategori: 975 TL
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
25 Ocak Pazar günü Gaziantep deplasmanına çıkan ve akabinde 1 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar; 27 Ocak Salı günü yeniden topbaşı yapacak.