Süper Lig devi Beşiktaş, 21 Ocak Cumartesi günü kendi evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Gözler ise bilet fiyatlarına çevrildi. Taraftarlar ‘Beşiktaş-Konyaspor maç biletinin fiyatı ne kadar?’ sorusunu araştırırken beklenen fiyat listesi yayınlandı.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

VIP 100: 17.500 TL

VIP 101-126: 15.000 TL

1.Kategori: 4.250 TL

2.Kategori: 3.850 TL

3.Kategori: 3.450 TL

4.Kategori: 3.250 TL

5.Kategori: 3.000 TL

6.Kategori: 2.750 TL

Doğu Üst: 3.000 TL

7.Kategori: 1.150 TL

8.Kategori: 975 TL

25 Ocak Pazar günü Gaziantep deplasmanına çıkan ve akabinde 1 günlük izne ayrılan yeşil-beyazlılar; 27 Ocak Salı günü yeniden topbaşı yapacak.