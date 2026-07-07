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Netflix'in 2026 yılında izleyiciyle buluşturduğu Agatha Christie's Seven Dials, polisiye tutkunlarının radarına girmeyi başardı. Ünlü yazar Agatha Christie'nin klasik eserlerinden The Seven Dials Mystery (Yedilerin Gizemi) romanından uyarlanan mini dizi, yayınlanır yayınlanmaz platformun en çok konuşulan yapımları arasına yükseldi.

Sadece üç bölümden oluşan yapım, gizem dolu hikâyesini dönem atmosferi ve dikkat çekici görselliğiyle birleştirerek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

GİZEM, CİNAYET VE CASUSLUK AYNI HİKÂYEDE BULUŞUYOR

Dizi, bir kır malikanesinde yaşanan esrarengiz ölümün ardından olayları araştırmaya başlayan Lady Eileen "Bundle" Brent'in macerasını konu alıyor.

Başlangıçta sıradan görünen ölüm vakası, kısa süre içinde gizli örgütlerin, casusluk faaliyetlerinin ve tehlikeli sırların merkezine dönüşüyor. Genç kadın, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken kendisini beklenmedik olayların içinde buluyor.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yapımda Lady Eileen Brent karakterini genç oyuncu Mia McKenna-Bruce canlandırırken, deneyimli isimler Martin Freeman ve Helena Bonham Carter da önemli rollerde yer alıyor.

Oyuncu performansları, dizinin en çok övgü alan yönlerinden biri olarak gösteriliyor.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Mini dizi, özellikle sürükleyici temposu, dönem atmosferi ve beklenmedik olay örgüsüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Dizi hakkında yapılan kullanıcı değerlendirmelerinde sinematografi, kostüm tasarımları ve hikâyedeki ters köşelerin başarılı şekilde işlendiği yorumları öne çıktı.

Bir izleyici, "Ters köşeleri çok sevdim. Görsel açıdan etkileyici, oyunculuklar ise oldukça başarılıydı." değerlendirmesini yaparken, başka bir kullanıcı ise "Kitabı okumamış olmama rağmen hikâye beni ilk bölümden itibaren içine çekti." ifadelerini kullandı.

SENARYONUN ARKASINDA TANIDIK BİR İSİM VAR

Uyarlamanın senaryosu, BBC'nin ödüllü suç dizisi Broadchurch ile tanınan Chris Chibnall imzasını taşıyor.

Başarılı senaristin klasik Christie atmosferini modern anlatımla buluşturması, hem romanın hayranlarından hem de yeni izleyicilerden olumlu yorum aldı.

İKİNCİ SEZON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Üç bölümlük mini dizi olarak tasarlanan yapımın devam sezonuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak dizinin gördüğü yoğun ilgi nedeniyle sosyal medyada çok sayıda izleyici ikinci sezon talebinde bulunuyor.

Şimdilik yeni sezon ihtimali düşük görünse de, Agatha Christie's Seven Dials, kısa sürede yakaladığı başarıyla yılın öne çıkan polisiye yapımları arasında gösterilmeye devam ediyor.