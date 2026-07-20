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2026 FIFA Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kazanan İspanya, turnuva tarihinde bir ilke imza attı.

FIFA, 96 yıllık Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyon takımı yalnızca kupa ve madalyalarla değil, özel tasarım şampiyonluk yüzükleriyle de ödüllendirdi.

12 BİN DOLAR DEĞERİNDE ÖZEL TASARIM

The Athletic'in aktardığı bilgiltere göre; yaklaşık 12 bin dolar değerindeki yüzükler 18 ayar sarı altından üretildi. Tasarımda 89 elmas ve 36 safir taş kullanılırken, yüzüğün bir yüzünde Dünya Kupası kupası, diğer yüzünde ise şampiyon İspanya'ya özel hazırlanan tasarım yer aldı.

Finalin ardından İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ile takım kaptanına temsili yüzükler takdim edilirken, kişiye özel hazırlanan 30 şampiyonluk yüzüğü ilerleyen tarihte oyuncular ve teknik ekibe teslim edilecek.