Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen ev yangını faciayla sonuçlandı. Yalnız yaşayan 96 yaşındaki Altan Hilkat İnal, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, Tuna Mahallesi Yalı Bulvarı üzerindeki bir konutta yaşandı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde yangına müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan kontrolde Altan Hilkat İnal hareketsiz halde bulundu.

KAPININ KİLİTLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İnal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerine ifade veren kızı M.İ.'nin, babasının ileri yaşı nedeniyle yürümekte zorlandığını, evden çıkmaya çalışırken daha önce düşüp çeşitli kırıklar yaşadığını ve bu nedenle kapıyı kilitli tuttuğunu söylediği öğrenildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.