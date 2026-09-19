95 yıl sonra dedesinin uçağıyla gökyüzünde

Bir buçuk hafta daha buradayım. Aksi takdirde daha düzenli olarak Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum planlarımda. Küçüklerin ve gençlerin de havacılığın içinde olduğunu burada görürken görüyorum ve gelecekte de birçok çocuğun ve gencin heves edeceğini düşünüyorum" dedi.