Eskişehirli Ali Öncüler, mesleğine duyduğu aşkı dile getirdi. Mesleğinde 65 senede çok fazla unsurun değiştiğini belirten Öncüler, değişmeyen tek şeyin dükkanını erken saatte açmak olduğunu belirtti. 70-80 yıllık daktilolarla dilekçe yazan Ali Öncüler, adeta nostaljiyi yaşıyor. 10 adet daktilosu hala ilk günkü gibi çalışan Öncüler, geçmişten günümüze gerçekleşen değişmeler hakkında konuştu.

60 yıldır aynı saatte dükkanını açan 93 yaşındaki Ali Öncüler, "Hiç istisnasız erkenden kalkar dükkanımı, yazıhanemi açarım. Öğlen temizliğimi yapar, beklerim. Ben çoktan emekli oldum, ama yerimde duramam. Hareketliyim, bir hastalığım yok; sağlığım da aklım da yerinde. Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Benim 8-10 tane daktilom var. Onları anı olarak saklıyorum ve hepsi de faal durumda. Onları tamir ettirir, öyle bakarım. Geçmişimi hatırlar, geleceğimi düşünürüm. Vallahi şu an elimde 70, belki de 80 senelik daktilo var. Bazılarını sıfır almadım, benden önceki sahibi kim bilir kaç sene kullandı, kaç el değiştirdi? Allah'a çok şükür neşem dört dörtlük" dedi.

"ARTIK ÇOK FAZLA BOŞANMA OLUYOR"

Geçmişte kendisine siyasi davalar için kendisine dilekçe yazdırıldığını aktaran Ali Öncüler, şimdilerde ise boşanma sayılarının oldukça arttığına değindi. İnsanların ve özellikle çiftlerin tahammül seviyelerinin neredeyse hiç olmadığına dikkat çeken Öncüler, çiftlerin dilekçelerin hemen yazmak yerine önce onları barıştırmaya çalıştığına dikkat çekti. Artık kendisine boşanmak için gelen çiftlerin evliliklerinin sadece birkaç aylık olduğuna dikkat çeken Öncüler, sevgi ve sadakatin önemine dikkat çekti.

"65 SENEDİR AKLIMA, HAYALİME GELMEYEN ŞEYLER DUYUYORUM"

Geçmişe göre yazdığı boşanma dilekçeleri oldukça artan Öncüler şöyle konuştu:

"Şimdilerde boşanmalar çoğaldı. Eskiye nazaran boşanma ve anlaşmazlık çok fazla. İpe sapa gelmez şikayetler var. 65 senedir aklıma hayalime gelmeyen şeyler duyuyorum. Burada dert ve şikayet dinliyorum. İnsanlar artık en ufak bir şeye tahammül edemiyor. Çok kısa süreli evlilik yapanlar geliyor, onları barıştırmaya çalışıyoruz. Anlaşamazlarsa boşanma davası açılıyor. Fakat bizim amacımız sadece para kazanmak değil, ben hiç tanımadığım birinin bile yuvasının yıkılmasını kesinlikle istemem. Hele çocukları varsa en az onlar kadar üzülürüm. Böyle acıklı olaylara çok üzülüyorum."

'YUVAYI YIKMAK KOLAYDIR, YAPMAK İSE ÇOK ZORDUR"

Kendisine boşanma davası için dilekçe yazdırmaya gelen bir çifte Kur'an-ı Kerim hediye ederek barıştırdığını ifade eden Öncüler, "Yaklaşık 5-6 ay önce buraya anlaşamayıp boşanma davası için geldiler. Daha evleneli bir gün bile olmamış. Neyse, 'Burada barıştıralım' diye uğraştım, onları kenara çekip konuştum. Sonunda onları anlaştırdık. Buraya kavgayla geldiler, gülüşerek gittiler; boşanmaktan vazgeçtiler. Ben de barıştıkları için onlara bir Kur'an-ı Kerim hediye ettim, 'Helal olsun size' dedim. Kimsenin yuvasının yıkılmasını istemem. Yuvayı yıkmak kolaydır, yapmak ise çok zordur" diye konuştu.