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Kaynak: AA / DHA / İHA

9 Haziran'da İnebolu Türk Ocakları önünden başlayan yürüyüş, Kastamonu'da tamamlandı. Yürüyüşçüler Kışla Parkı'nda karşılandıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Korteje, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri de eşlik etti.

MİLLİ MÜCADELE RUHU YENİDEN YAŞATILDI

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, günün anlam ve önemine ilişkin yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Kastamonu'nun Milli Mücadele döneminde yalnızca cephanenin değil, aynı zamanda fikrin ve iradenin de merkezi olduğunu söyledi.

Gürsoy, İstiklal Yolu'nun bir milletin bağımsızlık mücadelesine tanıklık eden önemli bir miras olduğunu vurgulayarak, bu güzergahın gelecek nesillere aktarılması gereken tarihi bir emanet olduğunu ifade etti.

"BİR MİLLETİN İNANCI BU YOLLARDAN TAŞINDI"

İnebolu'dan Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nun sadece mühimmat sevkiyatının yapıldığı bir rota olmadığını belirten Gürsoy, bu yolun aynı zamanda milletin inancını, kararlılığını ve özgür yaşama iradesini taşıdığını dile getirdi.

Her yıl düzenlenen yürüyüşün amacının, Milli Mücadele ruhunu genç nesillere aktarmak ve bağımsızlığın hangi fedakarlıklarla kazanıldığını hatırlatmak olduğunu söyledi.

DÜNYA KUPASI MESAJI DA VERDİ

Konuşmasında spor gündemine de değinen Gürsoy, Dünya Kupası heyecanına dikkat çekerek, turnuva boyunca Türkiye'nin milli takımına destek olunacağını ifade etti.

TARİHE YOLCULUK NİTELİĞİ TAŞIYOR

Her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu Limanı'ndan Anadolu'nun iç kesimlerine taşınan silah ve cephanenin izlerini yaşatmayı amaçlıyor.

Tarihi güzergah üzerinde yapılan yürüyüş, katılımcılara hem Milli Mücadele'nin zorluklarını hatırlatıyor hem de bağımsızlık mücadelesinin önemini yeniden hissettiriyor.