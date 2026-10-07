Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Yakup Kaya, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pistten pilot Burak Pınar eşliğinde yamaç paraşütüyle havalandı. Gökyüzünde keyifli anlar yaşayan Kaya'nın uçuşu, aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

94 yaşında gökyüzüne meydan okudu: Yamaç paraşütüyle uçtu - Resim : 1

Kalkışın rahat geçtiğini söyleyen Kaya, havadayken kollarını açarak, "Paraşütü ben idare ediyorum" diye konuştu. Uçuşun ardından duygularını dile getiren Kaya, "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anı olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. Uçuşunu tamamlayan Kaya, 94 yaşında yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu.

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