Aydın’da yaşayan 94 yaşındaki Salih Arslan, ilerlemiş yaşına rağmen sergilediği yüksek fiziksel performans ve dinçliğiyle çevresindeki vatandaşların takdirini topluyor. Günlük ev ve bahçe işlerini tek başına yürüten Arslan, odun kesmek gibi yoğun güç ve efor gerektiren işleri bile hiçbir yardım almadan, kendi başına gerçekleştiriyor.

Hayatı boyunca üretmekten ve çalışmaktan hiç vazgeçmediğini dile getiren Arslan, kendi işini her zaman kendisinin yapmaya gayret ettiğini belirterek, "Hareketli olmak insanı ayakta tutuyor" ifadeleriyle hareketli yaşamın önemine dikkat çekiyor.

GENÇLERE SAĞLIKLI YAŞAM REÇETESİ

Uzun ve sağlıklı bir ömür sürmenin temel sırlarına da değinen 94 yaşındaki Salih Arslan, günümüz gençlerine altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Sağlığın korunmasında güne erken başlamanın ve katkısız gıdalarla beslenmenin hayati bir rol oynadığını vurgulayan Arslan, dinç kalmanın formülünü "Sabah erken kalkacaksın, doğal yiyeceksin ve çalışacaksın. İşte o zaman vücut sağlam kalır." şeklinde verdi.