Kaynak: İHA

Uzun bir süredir 15 metrekarelik bir dükkan içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışan Niyazi dedeye, çıkan haberler sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevini yaparak bir bakım evine yerleştirdi. Niyazi Vural ile ilgili olarak bugüne kadar başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hiçbir devlet kurumundan yardım talep edilmediği ve kaydının bulunmadığı öğrenildi.



93 yaşındaki Niyazi Vural, daha önce işletmeciliğini çay ocağında yaşam mücadelesi verirken, birçok ihtiyacı esnaf komşuları tarafından karşılanıyordu. İş yerine yapılan lavabo ve banyo sayesinde ihtiyaçlarını gideren Vural, insani ihtiyaçlarını karşılarken ayakta durmakta güçlük çektiği için de düşerek yaralanma tehlikesi geçiriyordu.