ABD’de 93 yaşındaki bir kadın, bağımsız şekilde seyahat edebilmek için Tesla marka bir otomobil satın aldı. Yaşlı kadın, günlük yaşamında daha özgür hareket edebilmek amacıyla teknolojiden faydalanmayı tercih etti. Aracında yer alan gelişmiş sistemler sayesinde sürüş sürecini büyük ölçüde otomasyona bıraktı.

Kadın, yapay zeka destekli Grok’a sesli komut vererek gitmek istediği adres için rota oluşturuyor. Sistem, kullanıcıdan aldığı komutları işleyerek en uygun güzergâhı belirliyor. Ardından Tesla’nın otonom sürüş özellikleri devreye giriyor ve araç, belirlenen noktaya sürücünün aktif müdahalesine ihtiyaç duymadan ulaşabiliyor.

Bu sayede yaşlı kadın, direksiyon başına geçmeden günlük işlerini halledebiliyor ve istediği yerlere güvenli şekilde seyahat edebiliyor.