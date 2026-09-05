Glasgow Üniversitesi'nden İskoç araştırmacılar, İngiltere genelinde 91 binden fazla bireyin verilerini baz alan güncel bir çalışmaya imza attı.
91 bin kişilik araştırma: Uzun süre oturmak o hastalığı tetikliyor
Glasgow Üniversitesi araştırmacılarının 91 binden fazla kişinin verilerini inceleyerek yaptığı çalışmaya göre, uzun süre kesintisiz oturmak kanserden ölüm riskini artırabiliyor. Uzmanlar, oturma sürelerinin kısa ve hafif hareketlerle bölünmesinin riski azaltabileceğine dikkat çekiyor.Kaynak: DHA
UK Biobank havuzundaki yetişkinlere ait bir haftalık fiziksel aktivite verileri yaklaşık 12 yıllık periyotta incelendi; bu doğrultuda, her yarım saatlik kesintisiz oturma sürecine eklenen her fazladan saatin, kansere bağlı ölüm ihtimalini yüzde 9 oranında yukarı taşıdığı saptandı.
Yapılan çalışmada, uzun süre aralıksız oturmanın, genel kanser vakalarının yanı sıra karaciğer, böbrek, pankreas, kalın bağırsak, meme ve tiroid gibi obezite ile tip-2 diyabet bağlantılı kanser türlerini doğrudan tetiklediği ortaya kondu.
Araştırmacılar, uzun süreli oturma dönemlerinin hafif hareketlerle bölünmesinin kanser riskini azaltabileceğini tespit etti. Bulgulara göre, günde bir saatlik oturma süresinin hafif düzeyde fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi, kanserden ölüm riskini yüzde 12 oranında azaltabiliyor.
Glasgow Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Dr. Frederick Ho konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mevcut sağlık rehberleri genellikle orta veya yüksek yoğunluklu egzersizlere odaklanıyor.
Ancak bulgularımız, oturma süresini hafif hareketlerle bölmenin bile metabolik dengeleri korumada ve kanser riskini azaltmada hayati önem taşıdığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Çalışmanın gözlemsel verilere dayandığını söyleyen uzmanlar, özellikle masa başı çalışanların uzun süre hareketsiz kalmamak için gün içinde kısa yürüyüşler yapmasını ve hafif hareketlerle oturma sürelerini bölmesini önerdi.