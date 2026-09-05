91 bin kişilik araştırma: Uzun süre oturmak o hastalığı tetikliyor

UK Biobank havuzundaki yetişkinlere ait bir haftalık fiziksel aktivite verileri yaklaşık 12 yıllık periyotta incelendi; bu doğrultuda, her yarım saatlik kesintisiz oturma sürecine eklenen her fazladan saatin, kansere bağlı ölüm ihtimalini yüzde 9 oranında yukarı taşıdığı saptandı.