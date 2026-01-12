90’lı yıllara damga vurmuştu: Baywatch efsanesi Pamela Anderson yıllar sonra Altın Küre’de... Makyajsız hali dikkat çekti

Uzun yıllar birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Alex Vogel’i 2019 yılında meme kanseri nedeniyle kaybeden Anderson, daha önce verdiği bir röportajda, “O, işinin en iyisiydi. Onu kaybettikten sonra makyaj yapmamak benim için daha doğru hissettirdi” sözleriyle bu kararının nedenini açıklamıştı.