90’lı yıllara damga vuran Kanadalı yıldız, Altın Küre töreninde ikonik sarı saçlarıyla nostaljik bir hava estirirken, sade güzelliğiyle de büyük beğeni topladı. Son yıllarda abartılı makyajdan bilinçli olarak uzak duran Anderson, bu özel gecede de doğal çizgisini korudu.
90’lı yıllara damga vurmuştu: Baywatch efsanesi Pamela Anderson yıllar sonra Altın Küre’de... Makyajsız hali dikkat çekti
“Baywatch” dizisiyle bir dönemin sembolü haline gelen Pamela Anderson, 2026 Altın Küre Ödülleri’nde uzun bir aranın ardından yeniden gözler önüne çıktı. Makyajdan uzak durma kararıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, doğal görünümü ve zarif tarzıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Yoğun makyaj yerine minimal dokunuşları tercih eden oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğini ön plana çıkardı. Kırmızı halıda sergilediği zarif duruşu, hem moda eleştirmenlerinden hem de sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar aldı.
Pamela Anderson, kırmızı halı stilinde de sadeliğiyle öne çıktı. Uzun kollu beyaz üst ve uyumlu maxi etekten oluşan kombini, abartıdan uzak ama etkileyici bir şıklık sundu.
Ünlü oyuncunun makyajsız duruşunun ardında ise duygusal bir hikâye bulunuyor.
Uzun yıllar birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Alex Vogel’i 2019 yılında meme kanseri nedeniyle kaybeden Anderson, daha önce verdiği bir röportajda, “O, işinin en iyisiydi. Onu kaybettikten sonra makyaj yapmamak benim için daha doğru hissettirdi” sözleriyle bu kararının nedenini açıklamıştı.