İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki genç şarkıcı Pınar Dilşeker, Sana Sahibim adlı şarkısıyla bir anda müzik dünyasının yıldızı oldu. Albümler ve şarkılarla büyük bir hayran kitlesi edinen Dilşeker, özellikle Şinanari adlı parçayla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

FARKLI BİRİ OLDU

Bugün 50’li yaşlarında olan sanatçı, zaman içinde geçirdiği değişimle eski halinden oldukça uzak bir görüntü sergiliyor.

Yenilenen tarzı ve estetik dokunuşlarıyla dikkat çeken Dilşeker, bazı hayranları tarafından ilk bakışta tanınmakta zorlanılan bir isim haline geldi.

Sanatçının sosyal medya paylaşımlarına yorum yapan takipçileri ise gördükleri değişim karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.