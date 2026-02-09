57 yaşındaki fantazi müzik sanatçısı için acil kan bağışı çağrısı yapıldı. Danış’ın resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken 0 Rh (-) kan grubuna acil ihtiyaç olduğu duyuruldu. Aynı kan grubuna sahip vatandaşlardan destek istendi.

Sanat camiası ve sevenleri, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşarak kan bağışı çağrısına destek verdi.

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

10 Haziran 1968’de Elazığ’da dünyaya gelen Ömer Danış, müzikle ilk kez 1980 yılında tanıştı. Kariyeri boyunca “Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar” ve “Kurtlar Sofrası” dahil olmak üzere toplam dört solo albüm yayımladı.

2001 yılında çıkardığı “Ağlama Gözbebeğim” adlı beşinci albümünde 12 eser yer aldı. Albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya’nın bestelerinin yanı sıra sanatçının kendi çalışmalarına da yer verildi.