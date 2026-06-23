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90’lı yılların nostaljik atmosferini kara mizah, gerilim ve komedi unsurlarıyla harmanlayan yapım, İstanbul’da çekimlerine başladı.

Gerçek olaylardan esinlenen film; dostluk, aşk, gençlik ve dayanışma temalarını merkezine alarak 90’ların unutulmaz ruhunu beyaz perdeye taşımayı hedefliyor. Seyirciyi hem eğlendiren hem de gerilimi hissettiren çok katmanlı hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Kem Yapım imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı oturuyor. Senaryosu ise Uğur Güvercin tarafından kaleme alındı. Oyuncu kadrosunda ayrıca Ali Rıza Tanyeli, Bahtiyar Engin, Bülent Çolak, Kubilay Penbeklioğlu, Volkan Uygun, Erkan Meriç, Alp Akar, Mehmet Şeker, Celal Öztürk, Ömer Kurt, Pınar Akın, Oğuz Yağcı, Kaan Bilge Toprak, Ulukan Ağdaş, Ant Süt ve Şahin Bozdoğan gibi birçok deneyimli isim de bulunuyor.