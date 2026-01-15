Kayseri'de Melik Mehmed Gazi Türbesi çevresinde tespit edilen yaklaşık 900 yıllık medrese kalıntıları, planlanan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak.
900 yıllık medrese sürprizi: Melik Gazi Türbesi yanında ortaya çıktı
Kayseri'de Melik Mehmed Gazi Türbesi çevresinde tespit edilen yaklaşık 900 yıllık medrese kalıntıları, planlanan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, Danişment hükümdarı Melik Mehmed Gazi'nin Türk-İslam dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Büyükkılıç, "Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.
Melik Mehmed Gazi'nin yaptırdığı Cami Kebir çevresinde devam eden kentsel dönüşüm sırasında belediye ekiplerinin medrese kalıntılarına rastladığını ifade eden Büyükkılıç, şunları paylaştı:
"Cami Kebir bölgesinde güzel bir çalışma yapıyoruz. Etrafının açılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapıyor. İslam medeniyetinin en güzel merkezlerinden birini oluşturan Danişmentli komutanımız, Kayseri'mizin kurucusu Melik Mehmet Gazi'nin yaptığı çalışmaları da çok önemsiyoruz.
Melik Mehmet Gazi için anma programları yapıyoruz. Yapılan çalışma içerisinde de bir sürprizle karşılaştık. Cami Kebir'imizin hemen güneyinde, Melik Mehmed Gazi Hazretleri'nin mezarının yanı başında, külliye mantığındaki medresemizin de izlerini, duvarlarını bulduk."
"TARİHİ ESERİ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"
Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yaparak bölgede kazı ve projelendirme çalışmalarını yürüteceklerini anlattı:
"Zaten orada projeler ve yayınlar mevcut. Bütün bunları da göz önüne alarak orada medresemizi hayata geçireceğiz. Kayseri'mize yakışır bir tarihi eseri şehrimize ve ülkemize kazandıracağız." şeklinde konuştu.
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınacak izin sonrasında başlayacak kazı çalışmalarının, Kayseri Arkeoloji Müzesi denetiminde Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.