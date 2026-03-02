Amerika Birleşik Devletleri’nin en kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde 11. yüzyıla tarihlenen bir İskandinav sikkesinin bulunması, arkeoloji çevrelerinde yıllardır çözülemeyen soruyu yeniden canlandırdı: Vikingler Amerika kıtasının iç bölgelerine gerçekten ulaşmış mıydı?

Keşif 1957 yılında bağımsız bir araştırmacının Maine’deki bir Yerli yerleşiminde yaptığı çalışma sırasında gerçekleşti. Yaklaşık 900 yıllık gümüş bir sikke gün yüzüne çıkarıldı ve Geç Viking Çağı’na (MS 793-1066) ait olduğu belirlendi.

Bugün “Maine Kuruşu” adıyla bilinen bu eser, Maine Eyalet Müzesi’nde sergileniyor. Ancak sikkenin ortaya çıkışı büyük bir tartışmayı tetikledi: Bu gümüş para Maine’e nasıl ulaştı?

Vikinglerin bizzat bölgeye geldiğinin kanıtı mı yoksa eski bir ticaret yolunun tesadüfi sonucu mu?

Vikingler, Ukrayna içlerinden Kanada kıyılarına dek uzanan coğrafyada ileri karakollar kuran usta denizcilerdi. Bu yüzden Maine’e yelken açmış olmaları tarihsel olarak mümkün görünüyor.

İskandinavlar ve soyundan gelenler 10. yüzyıl sonundan 15. yüzyıla dek Grönland’da kalıcı yerleşimler kurmuştu. Kanada’nın Newfoundland adasındaki L’Anse aux Meadows bölgesinde de 11. yüzyıla ait bir karakolun varlığı biliniyor.

İskandinav sagaları, Vikinglerin Kuzey Amerika’ya yaptıkları seferlerden ve “üzüm yetişen toprak” anlamına gelen Vinland’dan söz eder. Maine’in iklimi üzüm yetişmesine elverişli olsa da arkeologlar bugüne dek bu sikke dışında bölgede Viking Çağı’na ait yerleşim, yapı kalıntısı ya da başka bir esere rastlamadı. Çok sayıda uzman, bilimsel makale ve kitaplarda bu “tekil buluntunun” değerini hâlâ tartışıyor.

MAİNE SİKKESİ NEDİR?

Leicester Üniversitesi fahri profesörü Gordon Campbell, 2021’de Oxford University Press tarafından yayımlanan “Norse America: The Story of a Founding Myth” adlı kitabında, araştırmacıların çoğunluğunun sikkenin özgünlüğü konusunda uzlaştığını vurguluyor. Sikke, 1066-1093 yılları arasında Norveç’i yöneten III. Olaf dönemine ait. Norveçli nümismat Kolbjørn Skaare 1979’da yaptığı incelemeyle basım tarihini 1065-1080 arasına daraltmıştı.

Çevresel koşullar ve zamanın etkisiyle ağır hasar gören sikkenin bir yüzünde ince daire içinde haç motifi fark edilebiliyor. Diğer yüzü ise büyük ölçüde tahrip olmuş; kalan birkaç çizginin bir zamanlar III. Olaf’ı betimleyen figürün parçası olduğu düşünülüyor.

Sikke, Maine’in Brooklin kasabasında yer alan ve günümüzde Goddard Sahası olarak bilinen önemli arkeolojik alanda ortaya çıktı. 12. yüzyıl sonu ile 13. yüzyıl başında yoğun kullanılan bu alanın Yerli Amerikan ticaret merkezi olduğu biliniyor. Sikkenin üzerindeki delik izi, onun para yerine kolye ucu ya da takı olarak kullanıldığını düşündürüyor. Kenarındaki aşınmalar ve kopukluklar ise eserin Maine’e ulaşana dek uzun bir yolculuk yaptığını ve çok sayıda el değiştirdiğini gösteriyor.