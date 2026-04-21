21 Nisan 2026 Salı
900 bin TL'nin faiz kazancı uçtu: Bankaların yarışı kızıştı

Küresel gerilimler ve likidite adımlarıyla yüzde 35 seviyelerinden yüzde 45 oranına kadar gelen faiz oranları Merkez Bankası kararı öncesinde merak ediliyor. Yüzde 45 bandına kadar faiz oranları geldi.

Birikimini mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için piyasalarda "bahar hareketliliği" devam ediyor. Küresel jeopolitik gerilimler ve Merkez Bankası’nın likidite hamleleriyle birlikte, yıl başında yüzde 35 bandına kadar sarkan faizler yeniden rotasını yukarıya revize etmişti.

Yüzde 45 sınırını aşan mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi hareketliliği merak ediliyor. Yüzde 45 bandında bankaların faiz oranları dikkat çekiyor.

Piyasa verilerine göre, bankaların en fazla faizi veren bankalar şu şekilde oldu;

CEPTETEB (Marifetli Hesap): 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu

Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap): 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu

ON Plus: 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu

Alternatif Bank (VOV Hesap): 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu

ING (Turuncu Hesap): 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %44,25 Faiz | 28.805 TL Net Getiri | 928.805 TL Vade Sonu

DenizBank (E-Mevduat): %43,50 Faiz | 28.317 TL Net Getiri | 928.317 TL Vade Sonu

getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): %43,00 Faiz | 27.991 TL Net Getiri | 927.991 TL Vade Sonu

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %42,50 Faiz | 27.666 TL Net Getiri | 927.666 TL Vade Sonu

Odea (Yeni Vadeli Mevduat): %42,50 Faiz | 27.666 TL Net Getiri | 927.666 TL Vade Sonu

Hayat Finans (Avantajlı Hesap): %42,39 Kâr Payı | 27.594 TL Net Getiri | 927.594 TL Vade Sonu

Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %42,00 Faiz | 27.340 TL Net Getiri | 927.340 TL Vade Sonu

Akbank (Vadeli TL Hesap): %42,00 Faiz | 27.340 TL Net Getiri | 927.340 TL Vade Sonu

Akbank (Serbest Plus Hesap): %42,00 Faiz | 27.340 TL Net Getiri | 927.340 TL Vade Sonu

ON (E-Mevduat): %42,00 Faiz | 27.340 TL Net Getiri | 927.340 TL Vade Sonu

getirfinans (Vadeli Hesap): %41,50 Faiz | 27.015 TL Net Getiri | 927.015 TL Vade Sonu

N Kolay (N Kolay Bono): %41,00 Faiz | 25.021 TL Net Getiri | 925.021 TL Vade Sonu

Enpara.com (Vadeli Mevduat): %40,50 Faiz | 26.364 TL Net Getiri | 926.364 TL Vade Sonu

Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat): %39,50 Faiz | 25.713 TL Net Getiri | 925.713 TL Vade Sonu

