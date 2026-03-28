Yeniçağ Gazetesi
29 Mart 2026 Pazar
Gündem 900 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

900 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

Altının da değer kaybetmesiyle parasının değerini korumak isteyen yurttaşlar, mevduat faizlerine yönelmeye başladı. Peki 900 bin liranın bir aylık faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Akbank

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 26.406,57 TL

Vade Sonu Tutar: 926.406,57 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 26.038,36 TL

Vade Sonu Tutar: 926.038,36 TL

QNB

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 26.428,93 TL

Vade Sonu Tutar: 926.428,93 TL

TEB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 25.259,59 TL

Vade Sonu Tutar: 925.259,59 TL

ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 26.038,36 TL

Vade Sonu Tutar: 926.038,36 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 28.417,04 TL

Vade Sonu Tutar: 928.417,04 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 26.689,32 TL

Vade Sonu Tutar: 926.689,32 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 24.410,96 TL

Vade Sonu Tutar: 924.410,96 TL

Kaynak: Haber Merkezi
