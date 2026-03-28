900 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 26.406,57 TL
Vade Sonu Tutar: 926.406,57 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 926.038,36 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 26.428,93 TL
Vade Sonu Tutar: 926.428,93 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 25.259,59 TL
Vade Sonu Tutar: 925.259,59 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 926.038,36 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 28.417,04 TL
Vade Sonu Tutar: 928.417,04 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 26.689,32 TL
Vade Sonu Tutar: 926.689,32 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 924.410,96 TL