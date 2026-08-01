900 bin liranın aylık faiz getirisi değişti: İşte banka banka oranlar

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 27.014,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 927.014,79 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 27.014,79 TL
Vade Sonu Bakiye: 927.014,79 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 26.689,32 TL
Vade Sonu Bakiye: 926.689,32 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 26.835,69 TL
Vade Sonu Bakiye: 926.835,69 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%45
Net Kazanç:26.453,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 926.453,07 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 27.279,73 TL
Vade Sonu Bakiye: 927.279,73 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.453,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 926.453,07 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 26.038,36 TL
Vade Sonu Bakiye: 926.038,36 TL