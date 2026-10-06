90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor

“HAYIR KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK”

Yaşadığı büyük acılara rağmen üretmeye ve paylaşmaya devam eden 90 yaşındaki Yurtsever, “Hayır yapmak beni ferahlatıyor. Hayır yapmak çok güzel bir şey, hayır kadar güzel bir şey yok” sözleriyle bahçesindeki emeğinin kendisi için anlamını anlattı.