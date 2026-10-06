Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor

90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor

Hatay’da depremde evini ve 4 yakınını kaybeden 90 yaşındaki Sahip Yurtsever, enkaz alanını kendi elleriyle bahçeye dönüştürdü. 100 metreyi aşkın mesafeden taşıdığı suyla yetiştirdiği ürünleri ücretsiz dağıtıyor.

Kaynak: İHA
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90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor - Resim: 1

DEPREMDE ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI
Antakya’nın Aydınlıkevler Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki Sahip Yurtsever, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kaldı. Yurtsever kurtulurken 3 torunu ile gelinini kaybetti.

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90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor - Resim: 2

ENKAZ ALANINI GÖRÜNCE KOLLARI SIVADI
Depremin ardından kızıyla yaşamaya başlayan Yurtsever, evinin karşısındaki yıkılan binanın enkazı kaldırılınca boş kalan alanı değerlendirmeye karar verdi.

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90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor - Resim: 3

90 YAŞINDA KAZMAYI ELİNE ALDI
İlerleyen yaşına rağmen kazmayı eline alan Yurtsever, taş ve molozların bulunduğu alanı azar azar işleyerek verimli bir bahçeye dönüştürdü.

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90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor - Resim: 4

ENKAZIN YERİNDE ŞİMDİ SEBZELER YETİŞİYOR
Yurtsever oluşturduğu bahçeye domates, kabak, mısır, biber ve lahana ekti. Gününün önemli bir bölümünü burada geçirerek yetiştirdiği ürünlerle ilgileniyor.

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90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor - Resim: 5

SUYU 100 METREDEN TAŞIYOR
Bahçede su bulunmadığı için Yurtsever’in işi hiç de kolay değil. 90 yaşındaki adam, yaklaşık 100-150 metre uzaklıktaki çeşmeden doldurduğu suyu taşıyarak ürünlerini suluyor.

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90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor - Resim: 6

YETİŞTİRDİKLERİNİ SATMIYOR
Büyük emekle yetiştirdiği sebzelerden para kazanmayı düşünmeyen Yurtsever, hasat ettiği ürünleri mahalle sakinlerine, komşularına ve yoldan geçenlere dağıtıyor.

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90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor - Resim: 7

“HAYIR OLARAK VERİYORUM, SATMIYORUM”
Yurtsever, bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Hayır olarak veriyorum, satmıyorum” dedi.

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90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor - Resim: 8

“TOPRAKLA UĞRAŞTIKÇA GÜÇ ALIYORUM”
Her gün sabah ve öğle saatlerinde bahçesine uğradığını anlatan Yurtsever, “Toprakla uğraştıkça daha da güç alıyorum. İnsan topraktan uzak duruyor ama toprak insana çok şey veriyor” ifadelerini kullandı.

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90 yaşında enkazı bahçeye çevirdi: 100 metre su taşıyıp ürünleri bedava dağıtıyor - Resim: 9

“HAYIR KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK”
Yaşadığı büyük acılara rağmen üretmeye ve paylaşmaya devam eden 90 yaşındaki Yurtsever, “Hayır yapmak beni ferahlatıyor. Hayır yapmak çok güzel bir şey, hayır kadar güzel bir şey yok” sözleriyle bahçesindeki emeğinin kendisi için anlamını anlattı.

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