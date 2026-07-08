90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor

Rabia Semet, "Hayvanlarımla duruyorum, onları otlatıyorum ve eğleniyorum. Bu işi sevmezsem bu yaşta yapmam. Yoksa burada ne işim olur? Beni görenler 'Bu yaşta hayvan güdüyorsun, geziyorsun. Biz gezemiyoruz, çöktük' diye sesleniyor.