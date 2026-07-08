Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam 90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor

90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor

Muğla’da 90 yaşındaki Rabia Semet, elinde değneğiyle her gün keçi ve koyunlarını otlatmaya meraya çıkıyor. 9 çocuk ve 50 torun sahibi olan Rabia nine üretmekten vazgeçmiyor ve çalışmayı sevdiğini söyledi.

Kaynak: DHA
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90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor - Resim: 1

Muğla’da yaşayan Rabia Semet (90), ilerleyen yaşına rağmen üretimden kopmuyor. Her gün keçi ve koyunlarını otlatan Semet, "Hayvanlarımla duruyorum, onları otlatıyorum ve eğleniyorum. Bu işi sevmezsem bu yaşta yapmam" dedi.

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90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor - Resim: 2

Köyceğiz ilçesi kırsal Nasuhdede mevkisinde yaşayan Rabia Semet, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azminden hiçbir şey kaybetmedi. 9 çocuk ve 50 torun sahibi olan Semet, her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor.

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90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor - Resim: 3

Baston yerine değnek kullanan Semet, hayvanlarının peşinden yürüyerek onlara eşlik ediyor. Günün büyük bölümünü sürüsünün başında geçiren Semet, akşam saatlerinde ise hayvanlarını yeniden ağıla getiriyor.

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90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor - Resim: 4

Rabia Semet, "Hayvanlarımla duruyorum, onları otlatıyorum ve eğleniyorum. Bu işi sevmezsem bu yaşta yapmam. Yoksa burada ne işim olur? Beni görenler 'Bu yaşta hayvan güdüyorsun, geziyorsun. Biz gezemiyoruz, çöktük' diye sesleniyor.

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90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor - Resim: 5

Sağlığımı Allah'ıma borçluyum. Yaradan hayırlı ölüm versin. Az yerim, çok gezerim, bulduğum her şeyi yemem. Kimseye minnet etmem, kendi işimi kendim yaparım. 40 kadar koyun ve keçim var" diye konuştu.

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90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor - Resim: 6
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90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor - Resim: 7
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90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor - Resim: 8
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90 yaşında 9 çocuk 50 torun sahibi: Rabia nine elinde değneğiyle koyun sürüsünü otlatıyor - Resim: 9
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