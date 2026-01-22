Uçak yolculukları genellikle uzun saatlerle anılsa da İskoçya’nın kuzeyindeki Orkney Adaları bu algıyı tamamen tersine çeviriyor. Westray ile Papa Westray adaları arasında gerçekleştirilen tarifeli uçuş, dünyanın en kısa hava yolculuğu olarak Guinness Dünya Rekorları’nda yer alıyor.

İki ada arasındaki mesafe yalnızca 2,73 kilometre. Loganair tarafından işletilen hatta uçuş süresi, rüzgâr durumuna bağlı olarak ortalama 90 saniye sürüyor. Elverişli hava koşullarında bu süre 60 saniyenin altına inerken, kayıtlara geçen en hızlı uçuş ise 53 saniye oldu.

İlk bakışta turistik bir deneyim gibi görünse de bu hat, ada sakinleri için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Sert rüzgârlar ve yoğun sis nedeniyle feribot seferlerinin sık sık iptal edilmesi, hava yolunu en güvenilir ulaşım seçeneği haline getiriyor. Öğretmenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler bu hattı düzenli olarak kullanıyor; acil sağlık durumlarında ise uçuş hayati rol oynuyor.

Seferlerde küçük pervaneli Britten-Norman Islander tipi uçaklar görev yapıyor. Kabin servisi bulunmazken, uçuşun kısalığı nedeniyle güvenlik anonslarının bazen inişten sonra tamamlandığı belirtiliyor.

Kısa mesafe sayesinde yakıt tüketimi oldukça düşük. Ortalama bir uçuşta yaklaşık 10 kilogram yakıt harcanıyor. Bu da bilet fiyatlarını erişilebilir seviyede tutuyor. Tek yön biletler genellikle 30–40 sterlin arasında değişirken, yerel halk için daha uygun tarifeler uygulanabiliyor.

Hat, 1967 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor ve cumartesi günleri hariç her gün tarifeli seferler düzenleniyor. Hava koşulları uçuş saatlerini doğrudan etkilediği için yolcuların güncel durumu kontrol etmesi öneriliyor.