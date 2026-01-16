90 kilo verdi yarı maraton koştu: Molly’nin mucize zayıflama hikâyesi

DEĞİŞMEYİ SEÇTİ

Molly'nin hikayesi tam da bu noktada bambaşka bir yön aldı. Umutsuzluğa teslim olmak yerine değişmeyi tercih etti. Zaman içinde 90 kilo verdi; yalnızca bedenini değil, zihinsel dünyasını da baştan şekillendirdi ve koşmaya başladı. Bugün geldiği noktada sadece daha zayıf biri değil; aynı zamanda daha güçlü, daha enerjik ve hayatla bağı çok daha sağlam bir kadın olarak yoluna devam ediyor.