Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu'nu, erkeklerde Diyar Ergüven, kadınlarda ise Dilek Öztürk kazandı. Bu yılki yarışlarda yakın zamanda yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay unutulmadı, Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ahmet Bayram koşuya, Zeyrek ve Durbay’ın fotoğraflarının olduğu tişörtle katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin kutlamaları kapsamında, Dikmen Keklik Pınarı'nda saat 11.00'de başlayan 10 kilometrelik 90. Büyük Atatürk Koşusu, tarihi Ankara Garı'nda sona erdi.

Startını Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Ankara Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'nun verdiği yarışa, 2 bine yakın vatandaş katıldı.

Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan koşuyu, kadınlarda Dilek Öztürk, 34:08 derecesiyle 1’inci bitirdi. Fatma Arık, 35:57 dereceyle 2’inci, Berfin Kara ise 36:08 derecesiyle 3’üncü oldu. Erkeklerde ise 1’inciliği 29:24 dereceyle Diyar Ergüven aldı. 2’nci sırayı 29:32 dereceyle Ali Kaya, 3’üncülüğü ise Murat Emektar, 29:54 derecesiyle elde etti.

Yarışı tamamlayan sporculara, yarış sonunda hatıra madalyası Türk Hava Kurumu Müzesi’nde takdim edildi.

Öztürk: "Yarışmayı kazanmak benim için bir gurur kaynağı"

90. Büyük Atatürk Koşusu’nu kadınlarda 35.49'luk derecesiyle 1’inci bitiren milli sporcu 24 yaşındaki Dilek Öztürk, "Şampiyonluk için gelmiştim zaten. Şampiyon olduğum için de mutluyum. Böyle büyük bir organizasyonda, önemli ve anlamlı bir yarışmada zirvenin en üst basamağında yerimi aldığım için mutluyum. Bu yarışmayı kazanmak benim için bir gurur kaynağı. Seneye tekrar şampiyonluk için geleceğim" ifadelerini kullandı.

Ergüven: "Güzel bir yarıştı. İlk defa birincilik kazandınız. Çok mutluyum"

Erkeklerde bitiş çizgisini 29.45'lik dereceyle geçerek 1’inci olan 21 yaşındaki Diyar Ergüven, Türk Silahlı Kuvvetleri adına koştuğunu söyleyerek, "Çok güzeldi, çok heyecanlı bir yarıştı. TSK adına yarıştığım için ilk yarışım. Çok mutluyum. Hem de Atatürk adına yarıştığımız için de güzel bir yarıştı. Çok mutluyum. Gerçekten beklemiyordum. Çok büyük sporcular var burada" dedi.

TAF Başkanı Karadağ: "Daha büyük yarışlarla Büyük Atatürk Koşusu'nu ileriye taşımaya çalışacağız"

Koşunun ardından konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün, Dikmen Keklik Pınarı'ndan Ankara'yı ilk gördüğü noktadan başlayan yarış 90. defa organize edildi. İlki 1936'da kendisinden izin alınarak yapılan bir yarıştı. Büyük Atatürk Koşusu, 90 yıldır hiç aksamadan devam etti. 1992 yılından beri kadınlar seviyesinde de kadın kategorisinde de yarışmalar icra edilmeye başlandı ve bugüne kadar çok ciddi bir katılımla arttı. En son geçen yıl yaptığımıza göre, yaklaşık iki katı kadar bir katılımla bu sene çok daha ciddi bir katılımla yarışmayı bitirdik. Çok mutluyuz. Sporcularımız çok güzel derecelere geldiler. Aynı zamanda özellikle erkeklerde ilk üç sporcunun TSK mensubu olması, Büyük Atatürk'e olan saygıdan dolayı onların takım olarak şampiyon olması da bizi mutlu etti. Yarışmada koşan ve yarışma organizasyonuna aylardır bize destek olan herkese minnettarız. Büyük Atatürk koşusu bundan sonra da inşallah 100'üncüsüne kadar devam eder. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu lideri. Cumhuriyeti bize getirdi. Cumhuriyeti de burada, Ankara'da bize kurarak emanet etti. Bizler de bu emaneti kendisinin bu yarışıyla anmaya çalışıyoruz. Tabii ne kadar anabiliyoruz bilemiyorum ama elimizden gelen Atletizm Federasyonu olarak budur. İnşallah bundan sonra da daha büyük yarışlarla Büyük Atatürk Koşusu'nu ileriye taşımaya çalışacağız."

Koşuya itfaiye üniforması ile katıldı

90. Büyük Atatürk Koşusu, renkli anlara da sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiye personeli olarak çalışan 45 yaşındaki Yasin Bilmez, koşuya itfaiye üniforması ile katıldı. Yarışa 45 kiloluk ağırlıkla katıldığını belirten Bilmez, "Ben farkındalık yaratmak adına koşuyorum. Türkiye'deki tüm itfaiyeci arkadaşlarım adına koştum. Geçen sene de koştum, bu sene de koştum, bir daha ki sene de koşmayı düşünüyorum. Türkiye'de ki tüm itfaiyecilerin arama-kurtarma, yangın, deprem, sel gibi bütün itfaiye olaylarında başarılı oldukları kadar sportif başarısını da göstermek için burada koştum. Çok güzel bir parkurdu. Organizasyona emeği geçen başta Türkiye Atletik Federasyonu Başkanı sayın Ahmet Karadağ ve buradaki bütün ekibe çok teşekkür ederiz. Mesai harcamışlar. Çok mutluyum. Geçen sene 1 saat 15 dakikada bitirdim. Bu sene 1 saat 11 dakika, 4 dakika daha geliştirdim. Bir daha ki sene inşallah yine aynı parkurda, yine burada görüşmek üzere" dedi.

Zeyrek ve Durbay unutulmadı

Yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da 90. Büyük Atatürk Koşusu’nda unutulmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 51 yaşındaki Ahmet Bayram koşuya Zeyrek ve Durbay’ın fotoğraflarının olduğu tişörtle katıldı. Büyük Atatürk Koşusu’na daha önce de katıldığını söyleyen Bayram, "3 senedir kendi yaş grubumda şampiyon oluyorum. Bugün de şampiyonlukla tamamlandı. Bu şampiyonluğu da değerli başkanlarım Ferdi Zeyrek ve Gülşah başkanıma armağan ediyorum. Daha önce Ferdi başkanımızı kaybetmiştik. Maalesef geçtiğimiz günlerde de Gülşah başkanımız amansız bir hastalığından veda etti. Mekanlar da cennet olsun. Zaten bu sene ki bütün kürsülerimi Ferdi Zeyrek'i armağan ediyordum. Kürsülerde onun formasını giyiyordum. Özel tişört bastırdık ve bu tişört koşsam dedim ve onunla koştum. Şampiyon olacağımı söz vermiştim. Şampiyon oldum. Gururluyum, mutluyum. Manisa'ya birincilik götürüyorum" ifadelerini kullandı.