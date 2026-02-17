9 yıllık aşk mutlu sonla taçlandı: Survivor Anıl Berk Baki nişanlandı

Survivor'da sergilediği etkileyici performansla tanınan Anıl Berk Baki, 9 yıllık sevgilisi İlayda Oral ile evliliğe giden yolda önemli bir adım attı.
Survivor All Star’da parlayan Anıl Berk Baki, 9 yıllık sevgilisi İlayda Oral ile nişanlandı. Aile arasında sade bir törenle gerçekleşen nişanlandı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Çift, aile ortamında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.
Uzun yıllardır yelken sporuna gönül veren Baki, 2018'de Survivor All Star sahnesinde yer alarak izleyicilerden büyük övgü topladı.
Anıl Berk Baki ile İlayda Oral, 9 yıldır süren ilişkilerini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları romantik fotoğraflarla sık sık gündeme getiriyor.
Uzun soluklu bu aşk, nihayet evlilik kararıyla taçlandı. Çift, birkaç gün önce aile arasında samimi bir nişan töreni gerçekleştirdi.
Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ikili, şu ifadeleri kullandı: “Sadece 9 yıl geçti. Birbirimizi biraz daha tanıyalım dedik.”
Devamında ise şu notu düştüler: “Hayatı birlikte oynamaya karar verdik. Evet, nişanlandık. Her şeyde olduğu gibi, paylaşmakta da çok hızlıyız.”
Çevresindeki sevenler ve yakın dostları bu mutlu haberi tebrik mesajlarıyla kutladı. Çift, bu yıl içinde düğün yapmayı planlıyor.