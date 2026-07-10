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Kaynak: İHA

Kayseri'de polis ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt içerisinde sözde "adliye personelleri sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen ve uzun süredir aranan ihraç öğretmen yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan M.Y. (60) gözaltına alındı. Polis, şüphelinin örgütte "Muhsin" kod adını kullandığını, ByLock kullanıcısı olduğunu ve 9 yıldır firari olarak arandığını belirtti.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ DAHA YAKALANDI

Operasyon kapsamında ayrıca, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (40) da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.