Adana'da 26 Ocak 2017'de mezarlıkta 3 erkek cesedi bulundu. Cesetler oto tamircisi Ufuk Altun (38), Eser Binen (36) ve üniversite öğrencisi Refik Bingül'e (18) aitti. Olay yerinde uzun namlulu silahlardan çıktığı tahmin edilen 30 adet kovan bulundu. 3'lü cinayetin failleri aradan geçen 9 yılda hala bulunamadı.

Hayatını kaybeden Eser Binen'in annesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların üzerine gitmesinin kendilerine umut verdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ocak 2017 tarihinde sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde mezarlık görevlisi, kaza yapmış 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir kişi ile araç çevresinde 2 kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede cesetlerin bir gün önce evlerine gitmeyen ve sabah saatlerinde kayıp başvurusu yapılan oto tamircisi Ufuk Altun (38), Eser Binen (36) ve üniversite öğrencisi Refik Bingül'e (18) ait olduğunu belirledi.

Olay yerini güvenlik şeridi ile çeviren ekipler, uzun namlulu silah ve tabancadan çıktığı değerlendirilen yaklaşık 30 adet kovanı tek tek toplayarak inceleme başlattı. Ancak aradan geçen 9 yıla rağmen olayın failleri tespit edilemedi.

"OĞLUMUN KATİLLERİ BULUNSUN"

Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyaları yeniden incelemeye alması ve kamuoyunda yankı uyandıran bazı olaylarda ilerleme sağlanması, hayatını kaybeden Eser Binen'in ailesini de umutlandırdı.

Acılı anne Zöhre Binen (67), yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

Katiller bulunmadı, ben ona yanıyorum. Sanki yer yarıldı, içine girdiler. Olay mezarlıkta oldu. Benim oğlum hayatta bir yere gitmezdi. Nasıl olduysa Ufuk götürmüş. Her gün ölüp ölüp diriliyorum.Hastalandım, ne hallere geldim. Önce Rabbime, sonra Adalet Bakanı'na güveniyorum. İnşallah failler yakalanacak. Bazı olaylar çözüldü, failler yakalandığı için seviniyorum. İnşallah bizim failler de yakalanır. Televizyonda çıkan haberi gördük, 'inşallah bizim de katiller bulunur' dedik. Rabbim oğlumun kanını yerde bırakmasın

Anne her gün mezara gittiğini belirterek, "Yaz kış demeden gidiyordum ama artık hastalandım, aşağıya bile inemiyorum. Hayalleri vardı; bir evi olsun, evlenip çocuk sahibi olmak istiyordu. Evini yaptırmıştı ama hiç oturamadı" dedi.