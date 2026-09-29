Etkinliğin ertelenmesinde, hava tahminlerinde şiddetli koşulların öngörülmesi etkili oldu.
9 yıl oldu, bir türlü çıkmıyor: Beklenen araba yine ertelendi
Otomotiv devi Tesla tarafından 2017'de tanıtılan ikinci nesil Roadster'ın 1 Ekim'deki etkinliği, şiddetli hava koşulları gerekçe gösterilerek iki hafta ertelendi. Yeni tanıtım tarihi 15 Ekim olarak belirlenirken, model için kimi müşterilerden daha önce 50 bin dolardan başlayan ön ödeme alınmıştı.Kaynak: Haber Merkezi
Organizasyonun yalnızca açık alanda yapılabilmesi nedeniyle Tesla, programı yeniden düzenleme kararı aldı.
Roadster'ın tanıtımının bu şekilde ertelenmesi, yaklaşık dokuz yıldır devam eden bekleyişe yeni bir tarih daha ekledi.
Modelin ilk gösterimi Kasım 2017'de yapılmış, o dönemde teslimatların 2020 yılında başlaması hedeflenmişti. Ancak bu plan gerçekleşmedi ve otomobil seri üretim aşamasına gelemedi.
Elon Musk, eylül ayında yaptığı açıklamada yeni Roadster'ın 1 Ekim'de tanıtılacağını belirtmişti.
Tesla da bu tarihi sosyal medya üzerinden doğrulamıştı. Son değişiklikle birlikte şirketin etkinlik takvimi yeniden güncellenmiş oldu.
Roadster projesinin geçmişi yalnızca üretim ve tanıtım ertelemeleriyle sınırlı değil. Tesla, araç için uzun süre önce rezervasyon almaya başlamıştı.
İlk tanıtım sırasında modelin tahmini başlangıç fiyatı yaklaşık 200 bin dolar olarak açıklanmıştı.
Standart versiyon için rezervasyon yaptıran müşterilerden 50 bin dolar ön ödeme alınırken, 1.000 araçla sınırlı tutulması planlanan Founders Series için ödeme tutarı 250 bin dolar olarak belirlenmişti.
Böylece Roadster, henüz seri üretime ulaşmamış olmasına rağmen yıllar önce ödeme yapan müşterilerin de beklediği bir proje haline geldi.
Tesla'nın yeni Roadster'a ilişkin planları arasında SpaceX teknolojisinin kullanılması da yer alıyor.
Elon Musk'ın daha önce paylaştığı plana göre otomobile soğuk gaz iticilerinden oluşan özel bir SpaceX paketi eklenmesi düşünülüyor.
Bu sistemle aracın hızlanma, frenleme ve viraj performansının artırılması hedefleniyor. Musk, söz konusu teknolojinin otomobilin kısa süreliğine yerden yükselmesine de olanak sağlayabileceğini iddia etmişti.
Etkinliğin açık havada gerçekleştirilecek olması, bu teknolojilerin tanıtım sırasında bir performans gösterisiyle sergilenebileceği beklentisini beraberinde getiriyor.
15 Ekim'deki etkinliğin gerçekleştirilmesi halinde Roadster'ın tanıtım sürecinde yeni bir aşamaya geçilecek.
Buna karşın otomobilin ne zaman müşterilere ulaşacağına ilişkin soru işaretleri devam edecek.
Tesla'nın yeni Roadster'ın üretime geçiş tarihi, kesin satış fiyatı ve teslimat programına ilişkin ayrıntıları açıklaması bekleniyor.