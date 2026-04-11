Mersin’in Erdemli ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan şahıs, jandarma ekiplerinin dron destekli gerçekleştirdiği titiz operasyonla saklandığı çadırda yakalandı.

JASAT ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler; "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "hırsızlık" gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın yakalanması için düğmeye bastı.

KIRSALDAKİ GİZLİ SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, firari hükümlünün Erdemli ilçesinin kırsal kesiminde bir çadırda gizlendiği belirlendi. Bölgenin arazi yapısını dikkate alan ekipler, operasyon için dron teknolojisinden faydalandı. Şüpheli, saklandığı çadırda kaçmaya fırsat bulamadan yakalandı.