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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, 19 Eylül 2026’da Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde meydana geldi. 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan ile 9 yaşındaki Zeynep Sümeyra Güler, eski bir değirmenin yanında oyun oynadıkları sırada su dolu menfeze düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

İKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yusuf Erdem Arslan ve Zeynep Sümeyra Güler, ambulanslarla Espiye İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Yusuf Erdem Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Zeynep Sümeyra Güler ise tedavisinin devamı için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavisi sürdürülen 9 yaşındaki Zeynep Sümeyra Güler’den de acı haber geldi. Zeynep Sümeyra Güler, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.