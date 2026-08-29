Kartal Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, görkemli bir açılışla start aldı. Dokuz ülkeden 14 farklı grubun ve toplam 550 sanatçının katıldığı festival, renkli kortej yürüyüşüyle kentin sokaklarına taşındı.

Rengârenk geleneksel kıyafetleri ve yöresel müzikleriyle yürüyüşe katılan sanatçılara Kartallı vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Festival, 1 Eylül tarihine kadar Kartal’ın farklı meydanlarında ve etkinlik alanlarında devam edecek.

Açılış gününde düzenlenen kortej yürüyüşü, festivalin coşkusunu ilk andan itibaren hissettirdi. Farklı ülkelerden gelen ekipler, geleneksel kostümleri ve enstrümanlarıyla Kartal sokaklarında ilerlerken vatandaşlar da bu renkli geçide yoğun ilgi gösterdi. Yöresel ezgiler ve ritimler eşliğinde ilerleyen kortej, ilçenin kültürel zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, dans figürleriyle ve müzikleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: Sevgili Kartallılar, değerli misafirlerimiz, dünyanın farklı ülkelerinden ilçemize gelen kıymetli sanatçılarımız ve sevgili gençler. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürleri, gelenekleri ve renkleri aynı meydanda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası Halk Oyunları Festivalimize hoş geldiniz.

Yüksel, dokuz ülkeden 14 farklı grubun ve 550 sanatçının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda farklı kültürlerin aynı müzikte, aynı dansta ve aynı coşkuda buluşmasına hep birlikte tanıklık edileceğini belirtti. Dili farklı olan insanları bile aynı ritimde buluşturabilen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Başkan, Kartal’da farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini ve değerli konukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Yüksel, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm komşularını festivalin bitimine kadar etkinliklere davet etti.

1 Eylül’e Kadar Kültür Şöleni Sürüyor 1 Eylül tarihine kadar devam edecek organizasyon kapsamında dokuz ülkeden gelen gruplar, Kartal’ın çeşitli meydanlarında ve etkinlik alanlarında geleneksel danslarını, müziklerini ve yöresel kostümlerini sergileyecek. Festival boyunca her yaştan vatandaşın ücretsiz olarak izleyebileceği gösteriler, ilçeyi uluslararası bir kültür buluşma noktasına dönüştürecek.

Kartal Belediyesi’nin her yıl geleneksel hale getirdiği bu festival, farklı ülkelerin halk oyunları mirasını bir araya getirerek hem yerel halka hem de misafirlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.