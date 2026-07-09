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YENİÇAĞ – 9 Temmuz 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

15 TEMMUZ GENELGESİNDE KURUCU TALİMATI: KİM BU KURUCU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla 15 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlikler hakkında 81 il valiliğine gönderilen resmi yazıda 15 Temmuz için “kurucu dönüm noktası” denildi.

CHP'DE DELEGELERİN TOPLADIĞI İMZALAR NE OLACAK? MYK'DA NELER GÖRÜŞÜLECEK; YENİÇAĞ AÇIKLIYOR

CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geri dönmesi sonrası 1003 delegenin ıslak imzalı, 833 delegenin noter onaylı 'olağanüstü kurultay' talepleri Genel Merkez'de bekletiliyor. İmzaların akıbetinin ne olacağını YENİÇAĞ açıklıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN YENİ REST: SADECE SİLAH BIRAKMAK YETMEZ

PKK terör örgütünün çatı yapılanması olan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu geçtiğimiz günlerde kendilerini üstü kapalı şekilde uyaran Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'a cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU AÇILACAK MI? DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: TRUMP İSTEDİYSE ERDOĞAN YAPAR

1971 yılından bu yana kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması gündemdeki yerini koruyor. Merak edilen okulun hangi statüyle açılacağı... Tarihçi Yusuf Halaçoğlu ve Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk dikkat çeken açıklamalar yaptı. Halaçoğlu 'Trump istediyse Erdoğan yapar' dedi.

MSB'DEN CAATSA YAPTIRIMLARI, MİÇOTAKİS VE BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımları, Miçotakis'in F-35 uçaklarının alımı konusundaki söylemleri ve bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı.

YAZAR

ARSLAN BULUT: TRUMP, TÜRK KAHVESİNİN TADINI ALDI BİR DEFA…

DÜNYA – YENİÇAĞ

ABD VE İSRAİL İRAN’DA DEMİRYOLUNU HEDEF ALDI: HAMANEY’İN CENAZE TÖRENİ ERTELENDİ

ABD ve İsrail tarafından İran’daki demiryolu hattına düzenlenen füze saldırısı sebebiyle Tahran – Meşhed tren seferleri askıya alındı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze törenine giden birçok kişinin yolda kalması nedeniyle tören akşam saatlerine ertelendi.

TÜRKİYE'YE F-35 VERİLMEMESİ İÇİN GİZLİ PLAN: İSRAİLLİ BAKAN İTİRAF ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını alabilmesi konusunda olumlu mesajlar vermesinin ardından İsrail'den itirazlar yükseldi. İsrailli Bakan F-35'lerin verilmemesi için gizli bir plan yürüttüklerini söyledi.

FRANSA’DA AŞIRI SICAK ALARMI: 72 VİLAYETTE TURUNCU UYARI

Fransa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin büyük bölümünde alarm seviyeleri yükseltildi. Yetkililer, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek aşırı sıcaklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ALMANYA'DAN SAVUNMADA YENİ HAMLE: ABD'DEN TOMAHAWK FÜZELERİ ALINACAK

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'den Tomahawk seyir füzeleri satın alacağını ve bu sistemlerin Almanya'da konuşlandırılacağını duyurdu. Merz, kararın Almanya'nın savunma kapasitesindeki stratejik bir açığı kapatacağını söyledi.

EKONOMİ- YENİÇAĞ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Bedelli askerlik tutarı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

VATANDAŞ SOSYAL YARDIM VE DESTEKLERE BAĞIMLI OLDU: AK PARTİ İKTİDARI 17 MİLYON MUHTAÇ YARATTI

Türkiye’de sosyal yardımlara bağımlı yurttaş sayısı 17 milyonu aşarken, çocuk yoksulluğu AB ortalamasını ikiye katlayarak Romanya’yı bile geride bıraktı. Temmuz 2026 zamlarına rağmen açlık sınırının altında eriyen yardımlar, "sosyal devlet" algısının bir bağımlılık tuzağına dönüştüğünü belgeliyor.

DOĞAL GAZDA YENİ FİYAT AÇIKLANDI: SPOT PİYASADA REFERANS FİYAT 17 BİN 770 LİRAYI AŞTI

Spot doğal gaz piyasasında işlem verileri açıklandı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 770 liranın üzerine çıkarken, işlem hacminde de artış yaşandı.

ELEKTRİK FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKET: SPOT PİYASADA YARIN İÇİN ZİRVE 4 BİN 295 LİRA

Spot elektrik piyasasında yarın için oluşan fiyatlar belli oldu. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı gün öncesi piyasada en yüksek 4 bin 295 lira, en düşük ise 1400 lira olarak belirlendi.

SPOR - YENİÇAĞ

BAŞKAN AHMET DAL ERZURUMSPOR'UN SÜPER LİG'DEKİ İLK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Süper Lig fikstür çekiminin ardından yaptığı açıklamada, yeni sezonda Türk futboluna renk katacaklarını söyledi. Dal, ilk hedeflerinin ligde kalıcılığı sağlamak olduğunu vurguladı.