Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te Yeşilay tarafından 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Bilecik Yeşilay Şubesinden başlayan yürüyüş, YEDAM ziyareti ile son buldu. Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) uzmanlar katılımcılara tütün bağımlılığının zararlarını anlattı.

Yeşilay’dan yapılan açıklamada, “YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi); alkol, madde, teknoloji, tütün ve kumar bağımlılığı konusunda ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunar. Profesyonel uzmanlarımız, bağımlılıkla mücadelede yanınızda” denildi.

Ayrıca YEDAM’ın danışma hattı olan 115 üzerinden de bilgi edinilebileceği hatırlatıldı.