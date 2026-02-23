

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Ağaçören ilçesine bağlı Göllü Köyü’nde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Muzaffer Sevimli, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin dokuz saat süren yoğun arazi çalışması sonucu Sarıyahşi Koçaş Dağı eteklerinde bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Sevimli, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

DEV ARAMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Göllü Köyü’nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu bilinen Muzaffer Sevimli’nin kaybolduğunun bildirilmesi üzerine bölge adeta alarma geçti.

Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalara;

Sarıyahşi İlçe Jandarma Komutanlığı

Aksaray İl Jandarma Asayiş Komando ekipleri

Aksaray AFAD ekipleri

UMKE personeli

katıldı.

Zamanla yarışın başladığı operasyonda ekipler, geniş bir arazi taraması gerçekleştirdi.

“OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN”

Arama çalışmaları özellikle Koçaş Dağı ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Zorlu arazi koşulları ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler yaklaşık dokuz saat boyunca aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan titiz arazi araştırması neticesinde Muzaffer Sevimli, Sarıyahşi ilçesi Koçaş Dağı eteklerinde sağ olarak bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Bulunduğu noktada ilk müdahalesi yapılan Sevimli, UMKE ekiplerine teslim edilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle Alzheimer hastalarında kaybolma vakalarının hayati risk taşıdığına dikkat çekerek hızlı ihbar ve koordinasyonun önemini bir kez daha vurguladı.

“ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

Ağaçören Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür edilerek şu mesaj paylaşıldı:

“Kayıp şahsın bulunmasında olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun tempoda çalışan tüm görevlilerimize teşekkür ederiz. Asla yalnız değilsiniz, devletimiz var olsun.”

Bu ifadeler, kamuoyunda takdirle karşılandı.

KAMUOYUNDA MEMNUNİYET

Vatandaşlar, ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesinin olası bir faciayı önlediğini belirterek görev alan tüm birimlere teşekkür etti. Özellikle jandarma, AFAD ve UMKE’nin sahadaki etkin çalışması dikkat çekti.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Olayın ardından bölgede güvenlik ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, benzer durumların önüne geçilmesi adına ailelerin özellikle yaşlı ve bilişsel rahatsızlığı bulunan bireyler konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Bu başarılı operasyon, kamu kurumlarının kriz anlarında koordineli çalışmasının somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.