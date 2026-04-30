İstanbul'un kalbi Yenikapı, bu günlerde kamp ve karavan tutkunlarının akınına uğruyor. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, bu yıl ikincisi düzenlenen NaturFest Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı ile kapılarını doğa aşığı ziyaretçilere açtı. 3 Mayıs tarihine kadar sürecek olan fuar, sektörün tüm paydaşlarını, üreticileri ve son kullanıcıları tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI

Fuarda yerli ve yabancı pek çok markanın en yeni karavan modelleri görücüye çıkıyor. Fuarın en dikkat çeken yönlerinden biri, sunduğu geniş fiyat aralığı oluyor. Giriş seviyesinde standart donanımlı karavanlar 350 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, lüksün sınırlarını zorlayan tam donanımlı modeller 9 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Sektör temsilcileri, karavanların artık sadece bir hobi değil, ciddi bir ihtiyaç haline geldiğine dikkat çekiyor. Özellikle büyükşehirlerdeki konut fiyatlarının artışı, deprem gerçeği ve tatil maliyetlerinin yükselmesi, vatandaşları kendi karavanlarına sahip olmaya yönlendiriyor. Yetkililer, standart karavanlarda temel yaşam ihtiyaçları olan mobilya ve yatak konsepti sunulurken, tam donanımlı modellerde ise güneş enerjisi sistemleri gibi ileri teknoloji çözümlerin standart hale geldiğini belirtiyor.

9 MİLYON LİRALIK MOBİL VİLLA

Fuarın en pahalı ve göz alıcı karavanı olan Alman üretimi model, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bir suit daire konforunu aratmayan bu özel karavan; ALDE ısıtma sistemi, özel tentesi, güçlendirilmiş dingil yapısı, asansör yatak sistemi, ayrılmış duş ve tuvalet alanları ile geniş saklama bagajları sayesinde mobil yaşamın zirvesini temsil ediyor. Satış yetkilileri, bu tarz bir karavana sahip olmanın Türkiye’nin 81 ilinde bir eve sahip olmakla eş değer bir özgürlük sunduğunu vurguluyor.

NaturFest, sadece bir tanıtım alanı olmanın ötesinde, sektördeki tıkanıklıkları aşmayı da hedefliyor. Hem üretici tarafında hem de kullanıcı deneyiminde yaşanan çeşitli teknik ve yasal sorunların, bu fuar kapsamında istişare edilmesi planlanıyor. Sektör temsilcileri, kamp alanlarının eksikliği, karavan park yönetmelikleri ve vergilendirme gibi konularda ortak akılla çözüm yolları arandığını belirtiyor.

PANDEMİ VE DEPREM ETKİSİ

Fuar organizatörleri, karavan sektöründeki büyümenin tesadüf olmadığını, pandemi süreciyle başlayan doğaya dönüş akımının depremler ve artan turizm maliyetleriyle bir yaşam biçimine dönüştüğünü ifade ediyor. İnsanların artık herhangi bir yere bağlı kalmadan, tamamen doğayla iç içe ve kendi kurallarıyla seyahat etme arzusunda olduğunu belirten organizasyon yetkilileri, önümüzdeki yıllarda her evinin önünde bir karavan görmenin şaşırtıcı olmayacağını öngörüyor.

Karavan artık bir tatil aracı olmanın ötesine geçerek, insanların deprem korkusuna karşı güvenli bir liman arayışı ve yüksek kira bedellerine karşı alternatif bir yaşam modeli olarak hayatımızdaki yerini sağlamlaştırıyor. Doğa turizminin yükselişiyle birlikte, önümüzdeki dönemde daha çevreci ve sürdürülebilir enerji sistemlerine sahip karavanların piyasada çok daha fazla yer alması bekleniyor.