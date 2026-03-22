Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplumsal barışa önemli katkı sunan arabuluculuk sistemi başarıyla yürütülmeye devam ediyor.

Mahkemelerin iş yükünü azaltan ve yargılama süreçlerini hızlandıran bu alternatif çözüm yolu, tarafların daha kısa sürede uzlaşmasını ve uyuşmazlıkların dostane biçimde çözülmesini sağlıyor.

2012 yılında Türk hukuk sistemine giren arabuluculuk, 2013'ten sonra ihtiyari olarak uygulanmaya başlandı. Bugüne dek sisteme 9 milyon 273 bin 260 dosya kaydedildi. Bu dosyaların 5 milyon 630 bin 707’si el sıkışarak ve dostane şekilde sonuçlandırılırken, genel başarı oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti.

YÜZ BİNLERCE DOSYA MAHKEMEYE GİTMEDEN SONUÇLANDIRILIYOR



14 Kasım 2013’te başlatılan ihtiyari arabuluculuk uygulamasının sahada gösterdiği büyük başarı üzerine Bakanlık, kapsamını zamanla genişletti.



Dava şartı arabuluculuğu ile iş, ticari, tüketici, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarım sözleşmesi uyuşmazlıklarında etkili bir çözüm yöntemi haline gelen sistem, yüz binlerce dosyanın yargıya gitmeden çözülmesini mümkün kılıyor.