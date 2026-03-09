YENİÇAĞ - 9 Mart 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

GAZİANTEP'E FÜZE DÜŞTÜ: MSB DOĞRULADI

Gaziantep'e füze düştüğü iddiası doğrulandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren füzenin NATO sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. MSB, imha edilen füze parçalarının da Gaziantep'e düştüğünü açıkladı.

İBB DAVASINDA 355 GÜN SONRA İLK DURUŞMA GÜNÜ: KRİZLE ARA VERİLDİ, RÖTARLI BAŞLADI

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında açılan ve 106’sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri’de başladı. Duruşma gerginlikle başladı. Heyet salonu terk etti. Tutuklu sanıklar salondan çıkarıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında duruşmanın seyircili devam edeceği öğrenildi. Duruşma 45 dakika kadar gecikmeli başladı. İmamoğlu'nun avukatı reddi hakim talebinde bulundu.

SAKARYA'DA SAHİLE İHA VURDU

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde parçalanmış halde insansız hava aracı bulundu. Güvenlik güçleri, İHA’nın hangi ülkeye ait olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: KARA HAREKATININ SONUÇLARI KORKUNÇ OLUR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İran’a yapılan saldırılar ile ilgili, “Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti” sözlerini sarf etti.

TANJU ÖZCAN'IN AVUKATI AÇIKLADI: HAKİM KENDİ KARARLARIYLA ÇELİŞİYOR

Zincir marketlerin şikayet ettiği iddiasıyla tutuklanan ancak daha sonra marketlerin bir şikayetinin olmadığı ortaya çıkan Tanju Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, hakimin, daha önce marketlerin itirazlarına verdiği ret kararlarını hatırlattı, "Hakim kendi kararlarıyla çelişiyor" dedi.

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD-İRAN SAVAŞI ONUNCU GÜNÜNDE

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 10’uncu güne girdi. İsrail, hem İran’ın iç kesimlerine hem de Lübnan’a saldırı başlattı. İran ise bölgedeki ABD üslerine saldırarak yanıt veriyor.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA TÜRKİYE UYARISI: GÜNEYDOĞU'DAKİ 21 ŞEHRİ DERHAL TERK EDİN

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Türkiye'de bulunan vatandaşları için bir duyuru yayımladı. Duyuruda ABD vatandaşlarının Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ve Adana şehrini derhal terk etmeleri istendi.

İRANLILAR MÜCTEBA HAMANEY İÇİN SOKAĞA ÇIKTI

İran’ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney için Tahran’da büyük bir tören düzenleniyor. Hamaney’in ilk mesajını vermesi beklenen törene binlerce kişi katıldı.

ÖZEL HABER YENİÇAĞ

DENİZLİ DEPREMİ SONRASI UZMAN İSİMDEN YENİÇAĞ'A KRİTİK AÇIKLAMALAR

Denizli'nin Buldan ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki deprem; İzmir, Aydın ve Muğla’da panik yarattı. Yerin 7,5 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı sonrası Deprem Bilimci Haluk Eyidoğan’dan kritik uyarı geldi.

MURAT KARAYALÇIN, ERDOĞAN'A SERT ÇIKTI: DAHA SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNMASI GEREK

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Türkiye gündemine dair YENİÇAĞ'ın sorularını yanıtladı. "Orta Doğu'da katliam var" diyen Murat Karayalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili eleştirilerini yeterli bulmadığını ifade ederek sert çıktı.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

SELÇUK GEÇER | TRUMP APTAL MI?

Televizyonlarda büyük büyük yorumcular şunu söylüyor;

“ABD’nin mühimmatı tükenmek üzere, İran bu savaşı domine ediyor… Üstelik ABD 10 harcarken İran 1 harcıyor ve ABD bu işi sürdüremez”

Peki işin gerçeği bu mu?

Ne yazık ki koca bir HAYIR!

SPOR YENİÇAĞ

OKAN BURUK’TAN DEV MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynayacakları ilk maç öncesi konuştu. Buruk, RAMS Park’taki mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

EKONOMİ YENİÇAĞ

ÜNLÜ EKONOMİST ‘SAKIN YAPMAYIN’ DİYEREK UYARDI: PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Altın ve piyasalardaki oynaklığı değerlendiren Yeniçağ yazarı Murat Özbülbül, kaldıraçlı işlem yapan ve ani karar veren yatırımcıları uyardı. Borç yönetimi ve uzun vadeli yatırımın önemine dikkat çeken Özbülbül, "Kısacası paranızı kaybedebilirsiniz" dedi.

TÜM DÜNYAYA ENFLASYON FÜZESİ: IMF BAŞKANI PETROL FİYATLARINA DİKKAT ÇEKEREK DUYURDU

IMF Başkanı Kristalina Georgieva’dan enflasyon uyarısı geldi. Petrol fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Georgieva, artışın sürmesi durumunda küresel enflasyonun yüzde 40 artabileceğini söyledi.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

👀 Trump’ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen’den babasına çağrı: “Savaşı beni görmezden gelmek için başlattın”

Donald Trump’ın biyolojik kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, sosyal medyada paylaştığı videoyla yeniden gündeme geliyor. Özmen, Orta Doğu’daki gerilime dair “Beni gündemden düşürmek için bunu yaptın” minvalinde sözler söyleyip Trump’a çağrı yapıyor; iddiasını hukuki zemine taşıdığını da öne sürüyor.

🕺 “Kâbe’de hacılar” ilahisinde kendine özgü figürlerle dans eden minik kız:

Ağrı’daki bir okul bahçesinde öğrenciler “Kâbe’de Hacılar Hû Der Allah” ilahisini söylerken, küçük bir kız çocuğunun ritme kapılıp yaptığı dans figürleri kısa sürede viral oluyor. Video X ve Instagram’da “gülümseten anlar” notuyla paylaşılırken, yorumlarda hem sevimli halleri hem de okul atmosferi öne çıkıyor.