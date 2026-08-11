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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kırşehir’de 2019 yılında 9 köpeğin saldırısına uğrayarak yüzde 37 oranında malul kalan Sebahat Karaman’ın açtığı tazminat davasında karar çıktı. Yargıtay, Karaman’a 437 bin 156 lira maddi ve 200 bin lira manevi olmak üzere toplam 637 bin 156 lira tazminat ödenmesine ilişkin kararı onadı.

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde 2019 yılında 9 köpeğin saldırısına uğrayan Sebahat Karaman, köpeklerin sahiplerine açtığı tazminat davasını kazandı. Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, Karaman’ın yüzde 37 oranında malul kaldığı olayla ilgili verilen toplam 637 bin 156 liralık tazminat kararını oy birliğiyle onadı.

9 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, 10 Ocak 2019’da saat 07.00 sıralarında Kırşehir’in Boztepe ilçesinde meydana geldi. Kızını okul servisine bindiren Sebahat Karaman, eve döndüğü sırada yolda 9 köpeğin saldırısına uğradı.

Komşuların müdahalesiyle kurtarılan Karaman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda sağ kulak kepçesi ve kulak memesinin bir bölümünde, ayrıca her iki kolunda doku kaybı meydana geldi.

Karaman, olayın ardından köpeklerin sahiplerinden şikayetçi olarak tazminat davası açtı.

YARGITAY KARARI ONADI

Mayıs 2026’da Kırşehir 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, köpek sahiplerinin Türk Borçlar Kanunu’nun 67’nci maddesi kapsamında “kusursuz sorumlu” olduğu değerlendirildi.

Mahkeme, Karaman’ın yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğunu ve yaşamını tehlikeye soktuğunu belirledi. Yüz bölgesindeki lezyonlar ile sağ kulak kepçesindeki kısmi doku kaybının sabit iz niteliğinde olduğu kaydedildi.

Karaman’ın maluliyet oranı yüzde 37 olarak belirlenirken, 3 aylık geçici iş göremezlik zararı 6 bin 62 lira 70 kuruş, sürekli iş göremezlik zararı ise 431 bin 193 lira 50 kuruş olarak hesaplandı.

Mahkeme, Karaman’a 437 bin 156 lira 20 kuruş maddi ve 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Ayrıca Karaman’ın eşine 30 bin lira, diğer iki davacıya da 10’ar bin lira manevi tazminat verilmesine karar verildi.

“KÖPEKLERİ SERBEST BIRAKMAK ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ”

Davalıların karara yaptığı istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Kararın temyiz edilmesinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi de davalıların itirazlarını kabul etmedi.

Yargıtay kararında, hayvan sahibinin hayvanın başkasına zarar vermesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermek zorunda olduğu belirtildi.

Köpeklerin zincir ve tasma gibi gerekli önlemler alınmadan, çevre güvenliği açısından tehlike oluşturacak şekilde serbestçe dolaşmalarına izin verilmesinin özen ve gözetim yükümlülüğünün ihlali olduğu değerlendirildi.

Davalıların, Karaman’ın elindeki sopayı sallayarak köpekleri kışkırttığı yönündeki itirazı da kabul edilmedi. Yargıtay, Karaman’ın saldırıyı engellemek amacıyla sopayı kendisini koruma içgüdüsüyle kullanmasının olay ile zarar arasındaki illiyet bağını kesmediğine hükmetti.

SEBAHAT KARAMAN: BEN HAKKIMI ALDIM

Yargıtay kararının ardından konuşan Sebahat Karaman, yaşadığı saldırının ardından büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

Karaman, “Mahkemeyi kazandım. Ben hakkımı aldım, başkalarını köpekler parçalıyor, haklarını arasınlar” dedi.

Saldırının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaralarının iyileşmediğini belirten Karaman, “Ellerim tutmuyor, psikolojim bozuk. Ben çok çektim. 9 köpek benim üzerimdeydi” ifadelerini kullandı.

Karaman, davanın yaklaşık 7 yıl sürdüğünü belirterek Yargıtay kararının ardından adaletin yerini bulduğunu söyledi.