Narkotik ekiplerinin Türkiye genelinde 'beyaz zehir' operasyonları devam ediyor. Aydın'da Narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Karaçay Mahallesi'ndeki otogar civarında bir otomobil arandı. Otomobilden inen E.D.'nin üzerinde ve elindeki çantada arama yapıldı. Aramada, çantada 9 kilo metamfetamin ele geçirildi, E.D. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından E.D., adliyeye gönderildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen şüpheli E.D, çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı.

METAMFETAMİN NEDİR?

Metamfetamin, yüksek oranda bağımlılık yapan bir uyarıcıdır. Kokain benzeri etkileri olan metamfetamin beyindeki dopamin seviyelerini yükselterek etkisini gösterir. Metamfetaminin uzun süren etkisi ve düşük maliyeti nedeniyle bağımlılık riski yüksektir.