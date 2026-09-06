Yangın, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan 9 katlı Aytek 8 Apartmanı’nın 4’üncü katındaki dairede çıktı.
MAHSUR KALANLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE ÇIKARILDI
Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan ve yangın nedeniyle mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin merdiveni kullanmasıyla binadan tahliye edildi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 6 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairedeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından apartmanda güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışması tamamlandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.