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Kaynak: ANKA

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği facianın 9. duruşması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya müştekiler ile tarafların avukatları katıldı. Sanık ve müşteki avukatların taleplerini alan mahkeme, ara kararlarını açıkladı.

Mahkeme, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Derneği’nin davaya katılma talebi, suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, "keşif yapılması ve bazı sanıkların yeniden dinlenmesi yönündeki talepler hakkında ise önceki celselerde gerekçeli kararlar verildiği belirtilerek, yeniden karar verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN RAPOR BEKLENECEK

Sanık Kenan Özdemir’in müdafisinin tanık dinletilmesi talebi, tanığın kimlik bilgilerinin duruşma öncesinde mahkemeye bildirilmemesi ve tanığın duruşma salonunda bulunup bulunmadığının tespit edilememesi gerekçeleriyle reddeden mahkeme, tutuksuz sanıkların tutuklanması yönündeki talepler de sanıkların adli kontrol tedbirlerine uymaları dikkate alınarak kabul edilmedi.

Mahkeme, sanıklar Kenan Özdemir, John Harmse, Kevin James Gunesch, Kevin Joseph Regan, Luis Quirindongo, Vinh Luu D Le ve William Keith Macnevın hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik işlemlerin sonucunun beklenmesine hükmeden mahkeme, yeni bilirkişi heyetinden raporun gelmesini de bekleyecek.

DURUŞMA 26 OCAK'A ERTELENDİ

Sanık müdafileri ile katılan vekillerinin bilirkişi heyetine yöneltilmek üzere sundukları soru içeren dilekçelerin heyete gönderilmesine karar verilirken, taraf vekillerine de süre verildi. Sanıklar hakkındaki ön ödeme ihtaratının, bilirkişi raporunun gelmesinin ardından yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Ocak 2027 Salı gününe erteledi.

Duruşmaya EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ve vatandaşlar takip etti.

43 SANIK YER ALIYOR

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler Köyü'ndeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kanadalı SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı, Anagold firmasının ülke müdürü, operasyon başkan yardımcısı, yatırım projeleri müdürü, şirket mühendisleri ve diğer çalışanların arasında bulunduğu 43 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

Sanıklardan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu tespiti yapılan iddianamade, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı 3 yöneticisinin ayrıca "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan 2'şer aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.