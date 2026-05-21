Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda farklı GSM hatları üzerinden aranan müşteki A.M.A'nın bir internet adresi üzerinden yatırım vaadiyle yönlendirilmesi sonucu çeşitli banka hesaplarına toplam 5 milyon 996 bin 260 lira göndererek dolandırıldığını tespit eden ekipler, vatandaşları yatırım ve yüksek kazanç sağlayacağı vaadiyle dolandıran şüphelilerin, internet ortamında kripto para yatırımı ve benzeri finansal işlemleri yapılmış gibi göstererek, internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirledi.



Şüpheliler ile bunlar adına kurulan paravan şirketlere ait hesapların MASAK verileri üzerinden yapılan incelemesinde ise 1 milyar 200 milyon lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.



Teknik ve mali analiz çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı biri yurt dışında, 5'i cezaevinde toplam 21 şüpheliyi tespit eden ekipler, Kırşehir, İstanbul, Kırıkkale, Gaziantep, Iğdır, Ankara, Kırklareli, Edirne ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 12 SIM kart, 5 USB bellek, laptop, hard disk, 14 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 105 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan biri akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.



Diğer 14 zanlı ile başka suçtan cezaevinde bulunan 5 kişiden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Firari bir şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.