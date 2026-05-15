Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi bir başarıya imza attı. Uluslararası düzeyde tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şebekeyi takibe alan ekipler, titizlikle yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda suçun devasa boyutlarını gün yüzüne çıkardı.

Yapılan incelemelerde, suç örgütünün ABD, Hollanda ve İsviçre’de faaliyet gösteren 4 büyük müzayede evi ve 2 yabancı şirket ile kirli bir iş birliği içinde olduğu saptandı. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 9 kişilik bir grup üzerinden, örgüt üyelerinin hesaplarına toplamda 204 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Bu paranın bir kısmının, daha önce aynı suçtan kaydı bulunan şahıslara aktarıldığı da tespit edildi.

Kimliği belirlenen 31 şüpheliye yönelik Konya merkezli 9 ilde düğmeye basıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 27 kişi yakalanırken, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu saptandı. Baskın yapılan adreslerde;

417 adet tarihi sikke,

154 adet tarihi obje ve 3 adet antik kitap,

10 adet dedektör ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer 11 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.