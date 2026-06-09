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YENİÇAĞ - 9 Haziran 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

CHP'DE İKİ AYRI GRUP TOPLANTISI: ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu iki ayrı grup toplantısında konuştu. Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını yinelerken Kılıçdaroğlu "Kurultay yapacağız ama önce hep beraber arınacağız" dedi.

ERDOĞAN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVLET VİZYONUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, grup toplantısına saatler kala Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E ÇAĞRI: ATEŞE KÖRÜKLE GİTME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'daki son duruma dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, Özgür Özel'e de çağrı da bulunarak, "Ateşe körükle gitme" dedi.

MHP'DE 3 İL TEŞKİLATI DAHA FESHEDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin 3 il teşkilatının daha feshedildiğini açıkladı.

GİZLİ TANIK SERDAR SERTÇELİK'TEN SAVCI İDDİASI: BANA ÖRGÜT YÖNETİCİSİ OLMADIĞIMA DAİR BELGE VERDİ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında M7 kodlu gizli tanık olan Serdar Sertçelik, yurtdışından geldiğinde soruşturma savcısı Mustafa Kaya’nın kendisine “Sen zaten örgütün yöneticisi değilsin.” dediğini öne sürdü.

ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMEN UNUTULMADI: SİYASİLERDEN ORTAK SES

2017 yılında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu hayatının baharında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin yıl dönümünde tüm Türkiye'de özlemle anılıyor. Siyaset dünyasını bir araya getiren anma mesajları geldi.

IŞİD'Lİ SURİYELİYE KIZILAY MAAŞ BAĞLAMIŞ: ANKARA'DA SERVİS ŞOFÖRÜNÜ KATLEDENLERİ EVİNDE SAKLAMIŞ

IŞİD'çi Aksoy ailesinin, 2025'te Ankara’dan Hatay’a gitmek için aracını kiraladıkları servis şoförü Binali Aslan’ı katlettikleri olayla ilgili iddianame tamamlandı. Ailenin Ankara'da evinde kaldığı Suriyeli Muhammed El Arac'ın El Nusra ve IŞİD üyesi olduğu, Kızılay'dan yardım aldığı ortaya çıktı.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI –

ARSLAN BULUT YAZDI: EYALET SİSTEMİNİ KİMLER İSTER?

Osmanlı Dönemi'ndeki gibi Türkler 3. sınıf vatandaş olsun istiyorlar. Eyalet sistemini yıllar önce tartışmaya açmışlardı, şimdi ise bu yapılanmaya oldukça yakınlar. Anayasa değişikliği ile de federatif yönetim ve bölünme artık alenen gündeme gelecek. BOP tıkır tıkır işliyor!

DÜNYA – YENİÇAĞ

GİZLİ PLAN SIZDI: ABD ORDUSUNDA 65 YIL SONRA İLK İDAM HAZIRLIĞI

ABD Ordusu, Başkan Donald Trump’ın onay vermesi durumunda, 1961'den bu yana ilk kez askeri mahkumların idam cezalarını infaz etmek üzere "Kararlı Adalet Operasyonu" adlı gizli bir plan hazırladı.

İSRAİL SALDIRILARINDA İKİ ÜST DÜZEY İRANLI KOMUTAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarında, İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri’ne bağlı iki üst düzey askeri yetkili yaşamını yitirdi.

ABD’NİN GİZLİ İSRAİL PLANI SIZDI: TELSİZLER SUSTU, ASKERLER GİZLİCE KONUŞLANDIRILDI

Pentagon'un geçtiğimiz mart ayında Orta Doğu'ya sevk ettiğini açıkladığı elit 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı paraşütçü askerlerin, gizli bir askeri emirle doğrudan İsrail'e konuşlandırıldığı ortaya çıktı.

RUSYA’DA OTOMOBİLE BOMBALI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Rusya’nın Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

SGK UZMANI EMİN YILMAZ EMEKLİ KÖK MAAŞLARINA YAPILACAK ZAMMI AÇIKLADI

SGK uzmanı Emin Yılmaz, kök aylığı 16 bin 894 TL ve altında olanların sıfır zam riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, 17 bin TL kök aylığı olanların temmuz zammı yapıldığında ne kadara geleceğini YENİÇAĞ'a hesapladı.

TÜRK OTOMOTİV DEVİ GÜÇLÜ ZİRVE İFLAS ETTİ: YILLARDIR SEKTÖRE YÖN VERİYORDU

Antalya’da faaliyet gösteren otomotiv bakım ve yedek parça firması, Güçlü Zirve Ağır Vasıta Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali krizden çıkamayarak iflas etti. Mahkeme, konkordato talebini reddederken şirket için tasfiye süreci başladı.

ELEKTRİK ÜRETİMİ TÜKETİMİ AŞTI: ZİRVE SAAT 15.00

Türkiye’de günlük elektrik üretimi, tüketimin üzerinde gerçekleşirken günün en yüksek tüketimi öğle saatlerinde kaydedildi.

ALMANYA ELEKTRİKTE YENİDEN İHRACATÇI OLDU: 2023’TEN SONRA BİR İLK

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, elektrik ticaretinde yeniden net ihracatçı konumuna yükselerek 2023’ün son çeyreğinden bu yana bir ilki gerçekleştirdi.

SPOR - YENİÇAĞ

ESKİ TRABZONSPOR BAŞKANI SADRİ ŞENER’DEN RAHMİ KOÇ YORUMU

Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Rahmi Koç’un anlattığı fıkra sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin, “Fıkra ‘Kürt kadın’ yerine ‘Laz kadın’ olsaydı soruşturma açılır mıydı?” ifadelerini kullandı.

GOLDMAN SACHS DÜNYA KUPASI KADERİNİ ÇİZDİ: İŞTE TÜRKİYE’NİN FİNAL YOLCULUĞU

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, yaklaşık 20 bin karşılaşmanın verilerini inceleyerek 2026 FIFA Dünya Kupası’na ilişkin kapsamlı bir tahmin raporu yayımladı. Modelde turnuvanın favorisi İspanya olarak öne çıkarken, Türkiye’nin yeri merak konusu oldu.