Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kurban Bayramı izninin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen aileler, soluğu Mersin’in göz bebeği Kızkalesi’nde aldı. Plajlarda ilk hareketlilik baş gösterirken, bayram sonrasında termometrelerin yükselmesiyle birlikte sahillerdeki kalabalığın katlanarak artacağı öngörülüyor.

Akdeniz’e uzanan 321 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye turizminin lokomotiflerinden olan Mersin, şu günlerde kapalı ve yağışlı havaya meydan okuyarak konuklarını ağırlıyor. 9 günlük uzun tatil kararının ardından bölgedeki turizm işletmeleri tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram tatilinin başlamasıyla aralıklı sağanakların görüldüğü kente, farklı şehirlerden çok sayıda aile akın etti.

SEZON 1 HAZİRAN TARİHİNDE AÇILACAK

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde gururla yer alan Kızkalesi başta olmak üzere kentin turistik noktalarına gelen tatilcilerin kimi tarihi yerleri keşfe çıktı, kimi ise Akdeniz’in sularına kendini bıraktı. Kumsallar çocukların oyun alanı olurken, gençler de denizin tadını doyasıya çıkardı. Bayram boyunca yağışlı havanın tahmin edildiği kentte, asıl sezon açılışının 1 Haziran itibarıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Okulların kapanmasını fırsata çevirip Nevşehir’den Mersin sahil gruplarına katılan gençlerden Nurullah Açıkbaş ve Eminhan Koca, arkadaşlarıyla birlikte kumsalın ve denizin keyfini sürdüklerini dile getirdi.

Sahilde kumdan kale inşa ederek eğlenen çocuklardan Hikmet Bayram ise okulların tatile girmesiyle birlikte ailesiyle beraber Kayseri’den Mersin’e geldiklerini söyledi.

Çocuklarıyla birlikte Kayseri’den yola çıkan Erhan Bayram da kendi memleketlerindeki iklim şartlarına kıyasla Mersin’deki havanın oldukça sıcak ve güzel olduğunu vurguladı.